Грабители попытались продать похищенные из Лувра ценности через даркнет

Похитители ценностей из Лувра пытались продать их в даркнете за «десятки миллионов евро», сообщил гендиректор израильской CGI Group Цвика Наве. По его словам, руководство Лувра проигнорировало предложение даже после того, как воры предоставили «неопровержимые доказательства» того, что драгоценности находятся у них.

Господин Наве рассказал порталу Ynet, что через пять дней после ограбления CGI получила зашифрованное сообщение через свой сайт от человека, который назвался «представителем похитителей». Он предложил обсудить продажу драгоценностей в даркнете, «ограничив контакт всего 24 часами».

Компания провела с ним «серию зашифрованных бесед» и получила доказательства того, что у него действительно была по крайней мере часть украденных предметов. Цвик Наве раскритиковал Лувр за отсутствие реакции в течение шести дней. «Мы потеряли доверие воров, и Лувр упустил реальную возможность вернуть драгоценности»,— сказал он.

Лувр подвергся ограблению 19 октября. Воры проникли в музей через окно и взломали витрины Галереи Аполлона — зала, где находились сокровища французской монархии. 26 октября задержали двоих подозреваемых, 30 октября — еще пятерых.

