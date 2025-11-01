В Казани суд признал законным арест бизнесмена Станислава Шевырева

Верховный суд Татарстана оставил под стражей бизнесмена Станислава Шевырева, подозреваемого в организации покушения на свою сноху, несмотря на ее ходатайство об освобождении свекра. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал» из зала суда.

На заседании Станислав Шевырев заявил, что не причастен к покушению на жизнь пострадавшей. Бизнесмен просил суд дать ему возможность быть с семьей, отметив сложные условия содержания в СИЗО. Представитель бизнесмена, Юрий Некрасов, предоставил обращение от коллектива компании «Волга-Автодор», в котором сотрудники просили изменить меру пресечения для подозреваемого. Под обращением подписались 2,3 тыс. человек.

Представитель пострадавшей Ирины Шевыревой также зачитал ходатайство об освобождении ее свекра, в котором она подчеркнула его непричастность и отсутствие конфликтов между ними. Пострадавшая охарактеризовала бизнесмена как положительного человека.

Следователь на заседании не присутствовал. В итоге суд не удовлетворил апелляционную жалобу на арест, посчитав меру пресечения законной и обоснованной.

Станислава Шевырева отправили в следственный изолятор 20 октября по подозрению в организации покушения на убийство Ирины Шевыревой. Нападение произошло 14 октября возле гимназии № 94. Женщине нанесли колотые раны в шею и грудь, после чего она была госпитализирована и находилась в коме. Шевырев не признает свою вину. По делу также задерживали его сына, Ивана Шевырева, который является мужем потерпевшей. Однако суд решил не арестовывать Ивана.

