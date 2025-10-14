В столице Татарстана рано утром рядом со школой было совершено нападение на жену крупного казанского предпринимателя. Потерпевшую несколько раз ударили ножом в шею после того, как она проводила ребенка в школу. Пострадавшая находится в больнице. Ее муж является учредителем компании, связанной с замруководителя исполкома Казани Игорем Куляжевым. Господин Шевырев также проходил свидетелем по делу о вымогательстве с чиновника 5 млрд руб. его бывшей женой. Эксперт считает, что за покушение на убийство нападавшему может грозить до 12 лет лишения свободы, а если нападение было заказным — срок вплоть до пожизненного.

Утром 14 октября около гимназии на ул. Восстания в Казани было совершено покушение на убийство 34-летней местной жительницы. Видео с нападением распространилось в соцсетях. На нем видно, как пострадавшая выходит из машины BMW X6 и провожает ребенка в школу. После этого на местную жительницу нападает неизвестный и наносит ей несколько ударов ножом в область шеи.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану, нападавший передвигался на мотоцикле, после покушения он скрылся. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Ход расследования находится на контроле прокуратуры Московского района Казани.

На месте нападения проводили следственные действия. Как сообщил корреспондент «Ъ Волга-Урал», сотрудники следствия и полиции проводили экспертизу и осматривали автомобиль пострадавшей. По данным сайта онлайн-объявлений, стоимость внедорожника составляет от 15,9 до 21 млн руб. Место покушения было перекрыто лентой. На запрос «Ъ Волга-Урал» о состоянии потерпевшей в пресс-службе Минздрава Татарстана не ответили. По данным источника издания, местная жительница находится в больнице с ранением шеи и не может разговаривать.

Имя потерпевшей официально не сообщается, однако, по данным «Ъ Волга-Урал», речь идет о Ирине Шевыревой, жене крупного казанского предпринимателя Ивана Шевырева. По информации портала Rusprofile, господин Шевырев является учредителем компании ООО «СФ Волгаавтодор», занимающейся строительством автодорог. «Ъ Волга-Урал» направил запрос в организацию, но на него не ответили.

Компания с уставным капиталом 21 тыс. руб. зарегистрирована в Казани. В 2024 году «СФ Волгаавтодор» имел выручку в размере 131 млн руб. и прибыль 102 млн руб. В апреле 2023 года асфальтобетонный завод организации осматривал мэр Казани Ильсур Метшин. Продукция предприятия используется для дорожных работ в рамках республиканской программы «Наш двор». По информации пресс-службы мэрии Казани, завод начал работу в 2017 году, на нем работало 50 человек.

Иван Шевырев также владеет 60% компании ООО «СИД» с уставным капиталом 15 тыс. руб. Фирма занимается арендой и управлением собственной или арендованной недвижимостью. В 2024 году выручка организации составила 88 млн руб., а прибыль — 47 млн руб.

Компания связана с заместителем руководителя исполнительного комитета Казани Игорем Куляжевым. Он занимает должность с апреля 2021 года и курирует вопросы благоустройства. До этого Игорь Куляжев занимал пост председателя комитета внешнего благоустройства.

Иван Шевырев и его отец Станислав проходили свидетелями по делу о вымогательстве у Игоря Куляжева 5 млрд руб. По данным «Реального времени», бывшая супруга чиновника Инесса Куляжева обратилась к отставникам МВД Александру Прохорову и Руслану Заббарову, а господину Куляжеву угрожали распространением ложной и порочащей его информации.

Сама Ирина Шевырева, согласно Rusprofile, является учредителем трех компаний: «Карьер», «Николаевка» и «ТЦ». Первая организация занимается добычей декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев. Выручка компании в 2024 году составила 217 млн руб., а прибыль — 189 млн руб. Другие две фирмы специализируются на аренде и управлении недвижимостью.

Юрист юридической компании «Яхатин» Антон Смирнов рассказал, что следствие в первую очередь проверит версию, связанную с коммерческой деятельностью Ивана Шевырева. Эксперт отмечает, что семья Шевыревых занимается строительством автомагистралей, что предполагает участие в госконтрактах, где наблюдается высокая конкуренция и финансовые интересы.

«Целенаправленный характер нападения, когда преступник явно поджидал жертву в определенном месте в определенное время, указывает на предварительную подготовку и возможное наблюдение», — сообщил Антон Смирнов.

Нападавшему может грозить до 12 лет лишения свободы. Наказание могут ужесточить вплоть до пожизненного, если будут установлены отягчающие обстоятельства, среди которых совершение убийства по найму или общеопасным способом рядом с гимназией. Эксперт отмечает, что квалификация напрямую зависит от результатов расследования и мотивов преступления.

Антон Смирнов рассказал, что заказные нападения на бизнесменов стали редкостью, но не исчезли полностью. Среди последних инцидентов — взрыв автомобиля ресторатора Виктора Мишачева в Москве. Он является гендиректором «Шейкер групп» и владельцем бара «Гадкий койот». Юрист отмечает, что нападение в Казани требует особого контроля со стороны следствия.

Диана Соловьёва