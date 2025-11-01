Ирина Шевырева попросила освободить своего свекра из-под стражи

Ирина Шевырева, пострадавшая от нападения около казанской гимназии, обратилась в суд с просьбой освободить из-под стражи ее свекра, который подозревается в организации преступления. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал» из зала суда.

На заседании Ирина Шевырева и ее представитель подали ходатайство об изменении меры пресечения для Станислава Шевырева.

«Прошу вас освободить Шевырева Станислава из-под стражи в связи с его непричастностью. Конфликтов и неприязненных отношений у меня с ним не было. Характеризую его как положительного человека, любящего отца, свекра, дедушку», — зачитала ходатайство представитель пострадавшей.

Станислава Шевырева отправили в СИЗО 20 октября по подозрению в организации покушения на убийство снохи. Нападение на 34-летнюю Ирину Шевыреву произошло 14 октября рядом с гимназией № 94. Ей нанесли колотые раны в шею и грудь. По делу также задерживали мужа пострадавшей — Ивана Шевырева, но суд не стал его арестовывать.

Влас Северин