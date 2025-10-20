Семейный круг сузился

Суд в Казани со второй попытки арестовал Станислава Шевырева, подозреваемого в организации покушения на свою сноху. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 декабря. Следствие переквалифицировало дело на более тяжкое — покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемый отрицает вину, заявляя, что его «хотят упечь». Защита указывает, что, кроме показаний одного из обвиняемых, никаких улик в деле не представлено.

Суд арестовал свекра пострадавшей Ирины Шевыревой по делу о покушении на ее убийство

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

20 октября Советский районный суд Казани со второй попытки избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 декабря 2025 года Станиславу Шевыреву, подозреваемому в организации покушения на убийство своей снохи Ирины Шевыревой. 18 октября суд отказал в аресте предпринимателя, ограничившись продлением срока задержания на 72 часа.

На заседании следователь СУ СКР по Татарстану сообщил о переквалификации уголовного дела с покушения на убийство на аналогичное преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30 УК РФ и п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, непосредственный исполнитель Рифат Султанов, участник слежки Бурихон Хамидов, начальник смены охраны «Волгаавтодор» Булат Галлямов, руководитель службы безопасности этой же компании Андрей Черкасин, а также Станислав и Иван Шевыревы вступили в преступный сговор. С июля 2025 года по 14 октября они осуществляли слежку за Ириной Шевыревой (женой Ивана Шевырева), разработали план и распределили роли.

Следственный эксперимент на месте преступления с предполагаемым исполнителем покушения на Ирину Шевыреву

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Станислав Шевырев был задержан 16 октября. Будучи допрошен в качестве подозреваемого, он свою вину не признал. Следователь запросил арест, указав, что причастность подозреваемого подтверждается показаниями других фигурантов дела.

Станислав Шевырев на заседании отрицал вину и просил оставить его и сына под домашними арестами. Он заявил, что не понимает, что происходит, и что его «хотят упечь». «Ну умру я в камере. Ну чего, вам легче-то будет, Ваша честь? Я являлся по вызову следователей, мог сбежать, но не сделал этого», — сказал Станислав Шевырев. Подозреваемый сослался на возраст (55 лет) и проблемы со здоровьем в виде гипертонии.

В своей реплике господин Шевырев сообщил о меняющихся показаниях Булата Галлямова — начальника смены охраны «Волгаавтодор». «Булата допрашивают. Булат говорит: я за 15 тысяч следил за Ириной, катался, был в составе банды. Проходят сутки. Булат меняет в корне показания и говорит о том, что он исполнял задание руководителя службы безопасности Черкасина по просьбе Ивана, своего сына. Теперь появляются новые версии. Каждый раз что-то новое. Завтра я, наверное, людоедом буду, детей начну есть, я не понимаю», — заявил он. Подозреваемый также рассказал, что Андрей Черкасин помог задержать Булата Галлямова.

Судья уточнила у подозреваемого наличие загранпаспорта. Станислав Шевырев сообщил, что паспорт, вероятно, находится у жены, и он готов его сдать.

Защитник Ильдар Нуриахметов заявил, что доказательств, кроме показаний Галлямова, в материалах дела нет. Он просил отказать в аресте.

Предполагаемый мотив преступления следствие не раскрывает. На вопрос «Ъ» следователь ответил, что в СУ СКР пока не готовы озвучивать мотив. Защитник также сообщил, что с предполагаемым мотивом преступления их не ознакомили.

Пострадавшая Ирина Шевырева, по данным следователя, пришла в сознание после тяжелых ранений.

Нападение на 34-летнюю Ирину Шевыреву произошло 14 октября рядом с гимназией на ул. Восстания в Казани. Пострадавшая проводила ребенка в школу, когда преступник в мотоциклетном шлеме нанес ей несколько ударов ножом в область шеи и грудной клетки.

20 октября Советский райсуд отправил под домашний арест Булата Галлямова, активно сотрудничающего со следствием. Ранее под стражу были заключены Андрей Черкасин и Бурихон Хамидов.

21 октября следствие и суд должны решить с мерой пресечения для сына Станислава Шевырева Ивана — мужа пострадавшей.

Анар Зейналов