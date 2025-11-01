Эксперты посчитали, сколько стоит самый дорогой отдых в Геленджике

Сочи, Адлер и Геленджик попали в топ самых дорогих отельных бронирований в середине осени. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сервис для бронирования путешествий OneTwoTrip.

Три дня в четырехзвездочном отеле Геленджика с учетом завтраков обошлись туристам в 225 тыс. руб., согласно сведениям сервиса. В горном курорте Эсто-Садок в Сочинском районе семья из четырех человек отдала за восемь дней пребывания в пятизвездочном отеле 306,2 тыс. руб.

Дороже всего обошлась туристам поездка в Сочи. За восемь дней в отеле с четырьмя звездами семья заплатила 1,4 млн руб. Сервис бронирования путешествий подчеркивает, что в стоимость входили только завтраки.

Три дня отдыха в Адлере обошлись двоим туристам в 330 тыс. руб. За эту сумму приезжие разместились в пятизвездочной гостинице.

София Моисеенко