Полиция Сочи установила зачинщицу конфликта в ресторане быстрого питания

В Сочи сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних Центрального района установили личность девушки, ставшей зачинщицей конфликта с работниками ресторана быстрого питания, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале. Инцидент произошел 30 октября и получил широкий общественный резонанс после публикации видеозаписи в сети.

Как сообщили в городском управлении МВД, участницей конфликта оказалась 14-летняя жительница Сочи. Нарушительницу вместе с родителями пригласили в отдел полиции, где с ней провели профилактическую беседу. Проверка по факту происшествия продолжается.

Сотрудница заведения, фигурировавшая в инциденте, отказалась от подачи заявления и не имеет претензий к участникам конфликта.

«Ъ-Сочи» писал, что полиция Хостинского района Сочи установила личность женщины, которая устроила конфликт с несовершеннолетними на детской площадке в микрорайоне Бытха. В отношении нее составили два административных протокола за курение в общественном месте и нецензурную брань — по ст. 20.1 и 6.24 КоАП РФ (мелкое хулиганство и нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на объектах).

Мария Удовик