Сочинка получила два протокола после конфликта с подростками на детской площадке

Полиция Хостинского района Сочи установила личность женщины, которая устроила конфликт с несовершеннолетними на детской площадке в микрорайоне Бытха. В отношении нее составили два административных протокола за курение в общественном месте и нецензурную брань — по ст. 20.1 и 6.24 КоАП РФ (мелкое хулиганство и нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на объектах), сообщает пресс-служба УВД курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка началась после того, как в интернете появилась публикация о конфликте на детской площадке. Сотрудники правоохранительных органов выясняют полную картину произошедшего.

Правовую оценку получат действия всех участников инцидента: женщины, вступившей в ссору с подростками, а также группы мужчин, которые демонтировали элементы благоустройства площадки — лавочки и качели.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законом.

Мария Удовик