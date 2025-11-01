Глава Минпросвещения оценил идею ввести 12-летнее обучение в школах

Изменения в сфере образования требуют анализа и широкого обсуждения, заявил ТАСС глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Так он прокомментировал предложение Общественной палаты ввести в школах 12-летнее обучение.

Господин Кравцов напомнил, что эта инициатива обсуждается не в первый раз. Министр уточнил, что подобные дискуссии важно вести во взаимодействии с научным сообществом и педагогами, а также с родителями. «Система образования очень чутко реагирует на любые изменения»,— отметил он.

Сейчас получение полного среднего образования в России занимает 11 лет. Увеличить этот срок на год предложил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Он уже озвучивал аналогичную идею в октябре. Тогда Минпросвещения назвало эффективной текущую образовательную систему.