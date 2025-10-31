Россия готова к переходу на 12-летнее школьное обучение, заявил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб в интервью «РИА Новости». Он подчеркнул, что это вопрос времени и призвал к спокойному обсуждению без паники. В настоящее время полное среднее образование в России длится 11 лет.

Владислав Гриб отметил, что в большинстве развитых стран 12-летнее образование начинается с шести лет, и российские дети не уступают своим сверстникам из Японии, Китая и Европы. По его мнению, Россия готова к такому переходу. Он также указал, что в стране уже фактически действует 12-летнее образование, так как последний год в детских садах можно рассматривать как подготовительный этап к школе, или «нулевку».

Господи Гриб уже призывал к введению 12-леток в середине октября. Тогда Министерство просвещения России заявило, что российская образовательная система уже сбалансирована с учетом возраста и системы образования. Ведомство считает, что текущая система позволяет эффективно осваивать учебные материалы учениками разных возрастов.