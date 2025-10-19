Минпросвещения призвало взвесить риски и преимущества 12-летки в школах

Минпросвещения России заявило о необходимости оценить возможные риски и преимущества введения 12-летнего образования в школах. С предложением увеличить срок обучения и начинать его с шести лет выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

«Любая новая инициатива должна проходить тщательное обсуждение и экспертизу, учитывать мнение профессионального сообщества, родителей и самих учащихся»,— следует из пресс-релиза Минпросвещения. По оценкам ведомства, нынешняя система образования позволяет обеспечить эффективное освоение учебных материалов.

Минпросвещения России регулирует объем контрольных работ и домашних заданий, подчеркнули в ведомстве. «Существующие механизмы позволяют поддерживать высокий уровень качества российского школьного образования и соблюдать принцип доступности качественного образования для каждого ребенка»,— отмечается в заявлении.

По мнению Владислава Гриба, 12-летнее образование необходимо из-за усложнения школьной программы. «В ряде стран искусственный интеллект изучается уже чуть ли не с начальной школы,— сказал он ТАСС.— Этот объем знаний уже сложно уложить в 11 лет».

В августе спикер Госдумы Вячеслав Володин начал дискуссию на тему отмены домашнего задания, назвав нагрузку на школьников чрезмерной. После этого Минпросвещения установило конкретное время, которое ученики разных классов должны тратить на домашнее задание.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Урочный круг».