В Общественной палате предложили ввести 12-летнее обучение в школах

В России назрела необходимость ввести 12-летнее обучение в школах, отправлять детей в учебные заведения надо с шести лет. Об этом заявил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб.

«Назрела необходимость вводить в школах 12-летнее образование, как почти во всех развитых странах мира»,— сказал господин Гриб (цитата по ТАСС). По его словам, увеличение обучения в школах на год — не просто необходимость, а требование современности.

Школьная программа становится сложнее, а количество информации увеличивается. Такой объем знаний сложно уложить в 11 лет, отметил Владислав Гриб. Он подчеркнул, что в некоторых странах искусственный интеллект начинают изучать «чуть ли не с начальной школы». Кроме того, в некоторых государствах 12-летнюю систему обучения ввели еще 20-30 лет назад.

Вопрос о продлении обучения в школе необходимо рассмотреть в ближайшие два года, сказал господин Гриб. Он добавил, что инициативу будут активно обсуждать в Общественной палате, в Российской академии образования и на общественном совете при Министерстве просвещения.

В ответ на предложение в Минпросвещения заявили, что существующая 11-летняя система школьного образования позволяет ученикам эффективно усваивать учебную программу. В ведомстве подчеркнули, что любая новая инициатива должна пройти тщательное обсуждение и экспертизу, чтобы оценить возможные риски, преимущества и последствия изменений.