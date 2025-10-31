Более 11 тысяч донских семей улучшили жилищные условия через эскроу-счета

Свыше 11 тыс. семей Ростовской области с начала года направили миллиарды рублей материнского капитала на улучшение жилищных условий. Об этом сообщила пресс-служба отделения СФР по региону.

По информации ведомства, более 2,8 тыс. семей купили недвижимость без кредитов, получив из фонда 1,9 млрд руб. Еще 8,2 тыс. семей потратили маткапитал на погашение ипотечных займов на общую сумму 5,8 млрд руб.

С 2025 года у дончан появилась возможность возводить дома с подрядчиком через эскроу-счет. Деньги с него поступают застройщику — юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

Владельцу сертификата необходимо предоставить в СФР договор подряда, выписку из ЕГРН на участок и уведомление о планируемом строительстве. При использовании займа потребуется также кредитный договор.

В случае расторжения соглашения с застройщиком средства возвращаются в СФР для дальнейшего использования семьей на любые разрешенные цели.

