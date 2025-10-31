«Родные поля» требуют взыскать с экс-директора 135,5 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области принял иск зернотрейдера «Родные поля» о взыскании 135,5 млн рублей ущерба с бывшего директора Марины Турянской. Предварительное заседание назначено на 4 декабря. Информация о деле опубликована в материалах судебной картотеки.

Согласно судебным материалам, компания ранее носила название «Торговый дом РИФ» и была передана государству. К делу в качестве третьей стороны привлекли Росимущество. Суд отклонил просьбу истца о привлечении Генпрокуратуры РФ.

Иск подали в начале октября, но первоначально суд оставил его без движения из-за нарушений требований процессуального кодекса. Недостатки должны были устранить до 27 октября.

«Родные поля» изъяли в пользу России по требованию Генпрокуратуры в конце 2024 года. С февраля владельцем стало Росимущество, а в мае управление перешло к ООО «РСХБ-Финанс».

В сентябре 2025 года госпожа Турянская купила 33 сельхозпредприятия «Балабинское» в Ростовской области, но в начале октября вышла из состава собственников. Ее долей теперь владеет Ирина Турянская. Остальные доли по-прежнему принадлежат Татьяне Ходыкиной и Денису Сеникову.

По данным «СПАРК-Интерфакс», хозяйство специализируется на выращивании зерновых культур. В 2024 году выручка предприятия выросла до 345,1 млн руб. с 219,7 млн руб. в 2023 году. При этом прошлый год компания завершила с чистым убытком 77,1 млн рублей против прибыли 12,8 млн руб. в 2023 году.

Ранее «Балабинское» принадлежало «Югагрохолдингу», бенефициаром которого является экс-владелец «Родных полей» Петр Ходыкин. Сейчас холдингу принадлежит одно предприятие.

Валентина Любашенко