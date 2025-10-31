В Черном море зафиксировали низкий уровень загрязнения нефтепродуктами
Загрязнение Черного моря нефтепродуктами оказалось одним из самых низких за последние 18 лет. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на результаты исследования Южного федерального университета (ЮФУ) и Гидрохимического института Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ
Ученые проанализировали последствия крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. По данным ЮФУ, мониторинг показал значительные колебания концентраций нефтяных углеводородов в воде, но уровень загрязнений оказался низким.
«Данные показали значительные колебания концентраций нефтяных углеводородов в воде. Однако пики загрязнения, многократно превышающие норму, ожидаемо фиксировались сразу после крушений танкеров. Любопытно, что после катастрофы 2024 года такой летний всплеск загрязнения в 2025 году зафиксирован не был. Напротив, отмечено один из самых низких уровней загрязнения за все 18 лет наблюдений»,– сообщили в Южном федеральном университете.
По мнению экспертов, низкий уровень загрязнений в акватории Черного моря связан с масштабной очисткой побережья Анапы.