Масштабная уборка пляжей Анапы сказалась на чистоте Черного моря

За последние 18 лет в Черном море зафиксировали один из самых низких уровней загрязнения нефтепродуктами. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на результаты исследования Южного федерального университета (ЮФУ) и Гидрохимического института Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ученые проанализировали последствия крушения танкеров в Керченском проливе, произошедшего в декабре 2024 года. По данным ЮФУ, уровень загрязнений Черного моря нефтепродуктами оказался одним из самых низких за последние 18 лет, несмотря на некоторые колебания концентраций нефтяных углеводородов в воде.

«Пики загрязнения, многократно превышающие норму, ожидаемо фиксировались сразу после крушений танкеров. Любопытно, что после катастрофы 2024 года такой летний всплеск загрязнения в 2025 году зафиксирован не был. Напротив, отмечено один из самых низких уровней загрязнения за все 18 лет наблюдений»,– сообщили в Южном федеральном университете.

Специалисты допускают, что низкий уровень загрязнений Черного моря нефтепродуктами может быть связан с масштабной очисткой береговой линии Анапы.

София Моисеенко