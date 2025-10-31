На Кубани в 2026 году планируют выполнить капремонт МКД на 9 млрд рублей

В Краснодарском крае в 2026 году планируется выполнить более 1,5 тыс. видов работ по капитальному ремонту на общую сумму порядка 9 млрд руб. в 593 многоквартирных домах, из них 178 МКД расположено в Краснодаре. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, в 21 районе края уже стартовали работы по капитальному ремонту домов согласно плану 2026 года.

На октябрь 2025 года план капремонта 2025 года в Краснодарском крае выполнен на 85%. Строительно-монтажные работы завершены в 565 многоквартирных домах, благодаря чему условия проживания улучшили более 50 тыс. человек. Краткосрочный план закрыт в 32 муниципалитетах.

Капитально отремонтированы 353 крыши, 595 внутридомовых инженерных систем, 275 фасадов, заменены 68 лифтов из 104 запланированных.

В Краснодаре работы завершены в 194 МКД (отремонтированы 107 крыш, 105 фасадов, 2 подвала, 177 инженерных систем, заменены 53 лифта), еще более чем в 60 многоквартирных домах работы продолжаются.

По данным НУО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов», на начало октября 2025 года собираемость взносов по капремонту составила около 96%. С начала года фондом собрано более 5 млрд руб. Для сравнения, за девять месяцев 2024 года было собрано 3,36 млрд. Однако надо учитывать повышение размера взноса — с 1 января 2025 года он составил 11,47 руб. с 1 кв. м площади помещения в собственности, пояснили в минтэке региона.

По Краснодару с начала 2025 года собрано более 2,5 млрд руб. — собираемость в 2025 году более 94% (за аналогичный период 2024 года — 91%).

Всего с начала действия региональной программы по капремонту собрано 32,47 млрд руб. За годы ее реализации на выполнение более 13 тыс. видов работ более чем в 7,5 тыс. МКД израсходовано порядка 27 млрд руб., сообщили «Ъ-Кубань» в минтэке региона.

Как сообщал «Ъ-Кубань», в Краснодаре количество плательщиков взносов на капитальный ремонт превысило 1,3 млн человек. Общая задолженность краснодарцев перед фондом капремонта составляет более 3 млрд руб.

Андрей Пугачев