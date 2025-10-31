Daily Mail: принц Эндрю заказал в Таиланде 40 проституток за четыре дня

У Эндрю Маунтбеттен-Виндзора «нет моральных принципов» и он пользовался своим положением, чтобы «набить карманы» и ухаживать за женщинами. Об этом рассказал Daily Mail историк Эндрю Лауни, пишущий о королевской семье Великобритании.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор

Фото: Toby Melville / File Photo / Reuters

Фото: Toby Melville / File Photo / Reuters

В 2001 году во время официальной поездки в Таиланд принц Эндрю заказал себе в номер пятизвездного отеля 40 проституток за четыре дня. «В 2001 году Эндрю исполняется 41 год, у него начинается кризис среднего возраста, и он начинает бегать за толпами женщин. При этом он пользовался должностью торгового представителя, оплачиваемой налогоплательщиками, чтобы совершать такие поездки»,— утверждает господин Лауни. По его словам, историю про 40 проституток в гостях у господина Виндзора затем подтвердили несколько источников, включая корреспондента Reuters и члена королевской семьи Таиланда.

Накануне король Великобритании приказал официально лишить принца Эндрю всех титулов и почестей. В середине октября Эндрю говорил, что решил сам отказаться от своих титулов после разговора с Карлом III. По данным BBC, Sky News и Reuters, решение связано с появившейся информацией об отношениях младшего брата короля Великобритании с финансистом Джеффри Эпштейном. Эндрю Маунтбеттен-Виндзор все обвинения в свой адрес отрицает.

