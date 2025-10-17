Брат короля Британии принц Эндрю отказывается от своих титулов из-за связей с Эпштейном

Младший брат короля Карла III принц Эндрю принял решение отказаться от всех своих титулов, включая титул герцога Йоркского. Его бывшая супруга Сара Фергюсон не будет больше использовать титул герцогини Йоркской. Как отмечает Sky News, решение было принято на фоне усилившегося давления после появления новых сообщений об отношениях принца со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.

Sky News цитирует заявление принца Эндрю, в котором тот, в частности, отметил: «Обсудив ситуацию с королем, а также с членами моей семьи и родными, мы пришли к выводу, что продолжающиеся обвинения в мой адрес отвлекают от той работы, которую ведет Его Величество и королевская семья. Я решил, как и всегда решал, поставить на первое место свой долг перед семьей и страной. Я остаюсь верным своему решению, принятому пять лет назад, отказаться от участия в общественной жизни. С согласия Его Величества мы считаем, что я должен сделать еще один шаг. Поэтому я больше не буду использовать свой титул и оказанные мне почести».

Принц Эндрю подчеркнул, что решительно отрицает выдвигаемые против него обвинения в связи со скандалом вокруг Джеффри Эпштейна. Титул принца он сохранит, поскольку является сыном Елизаветы II. Как стало известно Sky News, решение вступает в силу немедленно и король Карл III «доволен таким развитием событий».

Алена Миклашевская