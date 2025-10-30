Поставщику питания на время запретили работать после отравлений в колледже «Звездный»

ООО «АУРУМ ПЛЮС» на время запретили осуществлять деятельность после отправлений учащихся колледжа «Звездный». В работе поставщика питания нашли нарушения, сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Специалисты провели лабораторное обследование сотрудников ООО «АУРУМ ПЛЮС», взяли пробы продовольственного сырья, готовой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды. Некачественная пищевая продукция была забракована и утилизирована.

В работе поставщика питания зафиксированы грубые нарушения СанПина. В целях недопущения увеличения числа пострадавших Роспотребнадзор составил протокол о временном запрете деятельности компании в столовой.

В колледже «Звездный» зарегистрировали случаи острой кишечной инфекции среди студентов. За эти два дня после приема еды в столовой отравились семь человек, двух из них положили в инфекционные стационары.

