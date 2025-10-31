У соискателей интеллекта не отнять

В январе—сентябре 2025 года в Краснодарском крае и Ростовской области количество вакансий с требованием навыка владения нейросетями год к году выросло на 82 и 24% соответственно. По данным рекрутингового агентства, в этих регионах живут одни из самых активных соискателей, использующих генеративный искусственный интеллект (ИИ). Эксперты отмечают, что ИИ стал рабочим инструментом для всех, кто управляет информацией, коммуникацией и временем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Согласно опросу «Авито Работы», сервисы на базе ИИ в своей профессиональной деятельности применяли или регулярно используют 96% жителей Кубани

С января по сентябрь 2025 года работодатели Краснодарского края опубликовали на hh.ru около 500 вакансий с требованием владения нейросетями. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года значение выросло на 82%. Работодатели Ростовской области в январе—сентябре разместили порядка 250 вакансий с подобным требованием, что на 24% больше год к году. Об этом Guide рассказали в пресс-службе hh.ru Юг.

На «Авито Работе» с января по август 2025 года количество вакансий с упоминанием искусственного интеллекта в Краснодарском крае выросло на 88%, в Ростовской области — на 61%. Об этом сообщает директор HR-Tech в «Авито» Дмитрий Королев.

«Владение ИИ перестает быть "дополнительным бонусом" и постепенно становится новой нормой рынка труда — как и многие другие цифровые навыки»,— говорит директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.

В целом за девять месяцев 2025 года работодатели опубликовали на hh.ru 391 тыс. вакансий в Краснодарском крае — на 27% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом, как сообщили «G» в пресс-службе рекрутинговой платформы hh.ru, количество резюме по региону год к году выросло на 37%. Объем предложения о работе в Ростовской области на платформе сократился на 31% год к году — до 219,4 тыс. вакансий. Количество резюме в сравнении с аналогичным показателем 2024 года в регионе увеличилось на 40%.

По словам Олеси Лавреновой, разнонаправленная динамика на рынке труда наблюдается с конца прошлого года. Одной из основных причин является то, что после повышения ключевой ставки и удорожания заемных средств многие компании пересмотрели планы по подбору кадров. «Сложности в подборе заметны даже в профицитных отраслях — наем идет дольше, дороже и сложнее: соискатели не готовы сильно снижать свои требования, а работодатели не всегда довольны опытом и экспертизой кандидатов»,— разъяснила спикер.

Спрос ИИ предложение

Согласно исследованию hh.ru и IT-компании Touch Instinct, базовых ИИ-навыков (поиска информации и идей с помощью ChatGPT, GigaChat, DeepSeek и других сервисов) от сотрудников ожидают 60% работодателей. «Компании ожидают от сотрудников сочетания экспертных навыков — креативности, критического мышления, коммуникативности — и базовой грамотности в области ИИ: умения формулировать задачу для модели, проверять ее результаты и корректно интерпретировать выводы»,— цитировало агентство ТАСС руководителя направления «Карьера и навыки» hh.ru Марину Дорохову.

Как рассказывает Олеся Лавренова, на Кубани и Дону живут одни из самых активных соискателей, использующих генеративный ИИ. На таких специалистов из Краснодарского края приходится 4%, а из Ростовской области — 2% от общего количества резюме, размещенных на hh.ru с января по октябрь этого года.

В Краснодарском крае ИИ для выполнения рабочих задач наиболее часто используют: 28% — IT-специалисты

— IT-специалисты 26% — Дизайнеры и проектировщики

— Дизайнеры и проектировщики 23% — Топ-менеджеры

— Топ-менеджеры 20% — Мастера по оказанию персональных услуг

— Мастера по оказанию персональных услуг 18% — Маркетологи

— Маркетологи 18% — Средний показатель Результаты опроса «Авито Работы»

Летом 2025 года в Краснодарском крае количество резюме с упоминанием навыка владения ИИ кандидатов в возрасте от 35 до 44 лет на «Авито Работе» выросло на 58% год к году. Количество резюме лиц в возрасте от 25 до 34 лет увеличилось к прошлому году на 48%, соискателей в возрасте от 18 до 24 лет — на 47%.

Дмитрий Королев рассказывает, что в Ростовской области наблюдается аналогичная ситуация. Больше всего в регионе выросло количество резюме с упоминанием навыка ИИ кандидатов в возрасте от 35 до 44 лет (+71%) и от 25 до 34 лет (+58%). Количество резюме соискателей в возрасте от 18 до 24 лет увеличилось к прошлому году на 51%.

Чтобы претендовать на выгодные условия при поиске работы, соискатель должен не только освоить навык владения нейросетями, но и подтвердить свой уровень знаний. Например, пройти тестирование по машинному обучению и получить соответствующую отметку к резюме, рассказывает Олеся Лавренова. «Оценка навыков также полезна для того, чтобы выявить пробелы и понять, насколько знания и умения соответствуют текущим требованиям рынка»,— добавляет эксперт.

Новая компетенция

Треть сотрудников в Краснодарском крае и четверть специалистов в Ростовской области используют нейросети для выполнения рабочих задач, утверждает Олеся Лавренова.

Согласно опросу «Авито Работы», сервисы на базе ИИ в своей профессиональной деятельности применяли или регулярно используют 96% жителей Кубани. «Большинство жителей Краснодарского края, применяющих нейросети в работе (72%), стремятся к дальнейшему развитию этих навыков, причем треть опрошенных (33%) планируют пройти соответствующее обучение в ближайшее время. Главными стимулами для них служат: желание повысить личную эффективность (43%), искренний интерес к технологиям и желание идти в ногу со временем (37%)»,— рассказывает Дмитрий Королев. Он добавляет, что 32% жителей Кубани надеются с помощью нейросетей «вырасти в профессии и в доходе». После освоения новых навыков респонденты ожидают, что их зарплата вырастет в среднем на 19%.

«ИИ перестал быть "фишкой" IT-компаний — он стал рабочим инструментом для всех, кто управляет информацией, коммуникацией и временем»,— говорит международный HR-эксперт и основатель HR-академии Элла Деткова.

Эксперт выделяет три направления, в которых активно применяются нейросети: HR и рекрутинг — автоматизация скрининга резюме, сопоставление профилей кандидатов с требованиями должности, прогноз успешности адаптации; маркетинг и продажи — генерация контента, анализ потребительского поведения, сегментация клиентов; аналитика и менеджмент — прогнозирование показателей, оптимизация процессов, принятие решений на основе данных.

Руководитель лаборатории «Искусственный интеллект» Академии маркетинга и социально-информационных технологий Евгений Рассоха тоже считает, что нейросети перестали быть инструментом только для IT-специалистов. Он говорит, что внедрение ИИ наиболее актуально для профессий, связанных с обработкой больших массивов данных, созданием контента и рутинными операциями.

«Преподаватели создают с помощью ИИ персонализированные задания, генерируют тесты и вспомогательные материалы, адаптируя контент под уровень каждого студента. Аналитики и трейдеры применяют алгоритмы для прогнозирования рынков, а юристы и аудиторы автоматизируют поиск прецедентов, анализ документов и выявление рисков, что значительно ускоряет их работу»,— рассказывает Евгений Рассоха.

Агрономы и сити-фермеры, продолжает эксперт, используют ИИ для анализа multispectral-снимков полей со спутников и дронов. Это позволяет специалистам точно определять состояние посевов, прогнозировать урожайность, выявлять очаги болезней или места, где не хватает влаги. Программисты используют ИИ как «продвинутое автодополнение», которое повышает их производительность.

С помощью ИИ представители IT-сферы пишут и оптимизируют код, автоматизируют тестирование, создают алгоритмы машинного обучения, анализируют большие объемы данных, а также обеспечивают кибербезопасность. Об этом рассказывает Станислав Михалкович, доцент центра подготовки исследователей и разработчиков в сфере ИИ, заведующий кафедрой информатики и вычислительного эксперимента института математики, механики и компьютерных наук Южного федерального университета (ЮФУ).

Он добавляет, что использование нейросетей актуально для медицины и фармацевтики. С помощью ИИ специалисты могут анализировать медицинские изображения (рентген, МРТ, КТ) для ранней диагностики, разрабатывать новые лекарственные препараты, а также оценивать риски заболеваний. Кроме того, нейросети актуальны для сфер производства и логистики. Благодаря ИИ работники могут прогнозировать спрос, оптимизировать цепочку поставок и контролировать качество продукции.

«Настоящая ценность ИИ — в быстрой обработке массивов информации при условии правильного запроса. А это — новая управленческая компетенция XXI века: управлять процессами, мыслить системно и делегировать рутину технологическим решениям»,— отмечает Элла Деткова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ИИ создает новый тип занятости: человек плюс цифровые ассистенты

Не конкурент, а помощник

Как рассказывает Элла Деткова, в ходе решения кадровых проблем ИИ помогает компаниям не столько заменить людей, сколько перераспределить ресурсы — ускорить подбор, повысить точность оценки и снизить нагрузку на управленцев.

«Один специалист, вооруженный ИИ-инстру­ментами, может выполнять объем работы, который раньше требовал усилий двух-трех человек. Это частично снимает остроту нехватки кадров, например, в бухгалтерии, документообороте, технической поддержке»,— говорит Евгений Рассоха.

ИИ помогает работодателям быстрее закрывать вакансии. Это возможно благодаря тому, что ИИ-ассистенты позволяют неопытным сотрудникам решать задачи, которые ранее требовали высокой квалификации. «Junior-аналитик с помощью нейросети может провести сложный анализ данных, который был под силу только senior-специалисту»,— отмечает Евгений Рассоха.

Он добавляет, что для агросектора Кубани, который сталкивается с сезонным дефицитом труда и потребностью в узких экспертах, ИИ-системы мониторинга полей и скота становятся «цифровыми агрономами» и «виртуальными зоотехниками», компенсируя нехватку живых экспертов на местах.

Элла Деткова обращает внимание на то, что управленческая функция в любой организации должна оставаться за человеком, который может соединять в работе «алгоритмы и ценности». «ИИ не создает культуру и не удерживает людей. Он решает "количественные" задачи, но не "качественные". Команды уходят не из-за технологий, а из-за отсутствия доверия, смысла и лидерства»,— объясняет она.

Через три-пять лет компании будут искать «не просто бухгалтеров, маркетологов или HR, а специалистов, умеющих работать с данными и системами»,— прогнозирует Элла Деткова. «На Кубани и Дону это особенно актуально: растет промышленность, логистика, агросектор — в этих сферах появляются должности "цифровых координаторов", "аналитиков эффективности", "AI-контент-менеджеров"»,— отмечает эксперт.

Топ ИИ-компетенций, которые работодатели считают необходимыми для сотрудников Направление Процент ответов Поиск информации и идей 60,00% Аналитика данных 45,00% Генерация и оптимизация промптов 41,00% Создание визуального контента 39,00% Общее понимание основ ИИ и ML 36,00% Автоматизация кода 23,00% Персонализация и оптимизация рекламных кампаний 23,00% Данные исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и IT-компании Touch Instinct

По ее словам, ИИ создаст новый тип занятости — «человек плюс матричная система цифровых ассистентов»: «технологическая грамотность станет базовым требованием даже на уровне линейных сотрудников». Госпожа Деткова говорит, что «регионы с сильной образовательной базой смогут стать площадками для подготовки таких кадров и удержания талантов».

Евгений Рассоха считает, что влияние ИИ на рынок труда будет «углубляться и приобретать стратегический характер». Владение цифровыми навыками и умение работать с ИИ-инструментами станет таким же базовым требованием, как знание офисных программ. Это коснется не только IT, но и агрономии, логистики, туризма, сферы услуг, подчеркивает спикер.

«Мы увидим спрос на специалистов, которые находятся на стыке domain-знаний (знания предметной области) и ИИ. Например, "агро-дата-саентист", "цифровой логист портового хозяйства", "AI в виноделии". Кубань с ее мощным аграрным и курортным кластерами — идеальная площадка для появления таких профессий»,— рассказывает Евгений Рассоха.

По его мнению, вместе с автоматизацией рутинных задач будет расти ценность креативности, критического мышления, эмоционального интеллекта, сложных коммуникаций, а также управления проектами. Именно эти навыки позволят специалистам оставаться востребованными, уверен эксперт.

Доцент кафедры управления человеческими ресурсами экономического факультета ЮФУ Светлана Писанка со ссылкой на данные Ростовстата рассказывает, что в топ-5 видов экономической деятельности Ростовской области по объему оборота в январе—августе 2025 года вошли: «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», «обрабатывающие производства», «строительство», «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха».

«Можно ожидать, что именно эти лидирующие отрасли будут наиболее активно внедрять ИИ для сохранения конкурентоспособности и наращивания оборотов. При этом эффект для занятости, вероятно, будет неоднородным: в розничной торговле и логистике ИИ может оптимизировать численность персонала, тогда как в обрабатывающей промышленности и энергетике — создать спрос на новых высококвалифицированных специалистов для обслуживания и управления автоматизированными системами»,— говорит Светлана Писанка.

Она полагает, что в долгосрочной перспективе дефицит кадров будет подталкивать малые и средние предприятия масштабировать практику использования ИИ, помогая компаниям не только оптимизировать бизнес-процессы, но и компенсировать нехватку работников.

Андрей Куценко