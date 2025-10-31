Новый контракт РПЛ и «Матч ТВ» рассчитан на четыре года

Российская премьер-лига (РПЛ) договорилась с «Матч ТВ» о новом контракте, согласно которому холдинг получит эксклюзивные права на трансляцию матчей сорвенования. Соглашение вступит в силу с начала сезона-2026/27 и будет действовать четыре года, сообщает пресс-служба РПЛ.

Отмечается, что «клубы-члены лиги проголосовали за пролонгацию договора единогласно». «РБ Спорт» ранее сообщил, что сумма нового контракта составит 28,5 млрд руб. Действующий контракт, заключенный сторонами в 2021 году, завершится по окончании текущего сезона. Его условия схожие: он приносит лиге более 7 млрд руб. в год.

Арнольд Кабанов