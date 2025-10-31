Ростовский облсуд оставил под арестом экс-главу администрации Алексея Логвиненко

Ростовский областной суд оставил без изменения решение об аресте экс-главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, который обвиняется в превышении полномочий. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

«Постановление Ленинского суда в отношении Логвиненко оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения»,— приводятся в сообщении слова судьи.

Следствие установило, что в 2020 году Логвиненко, занимая должность главы администрации донской столицы, нарушил требования законодательства при привлечении кредита коммерческого банка. Эти действия причинили городскому бюджету ущерб более чем на 47 млн руб.

В отношении бывшего чиновника возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ему предъявлено обвинение, и он продолжает находиться под стражей.

Ранее»Ъ-Ростов» сообщал, что господина Логвиненко задержали 24 октября по подозрению в превышении должностных полномочий. В тот же день Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал его арест до 23 декабря 2025 года. Защита обжаловала данное решение.

Валентина Любашенко