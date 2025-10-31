У экс-мэра Владивостока Николаева изъяли активы по антикоррупционному иску

Как стало известно «Ъ», Ленинский районный суд Владивостока обратил в доход государства активы бывшего мэра города Владимира Николаева и других ответчиков по иску Генпрокуратуры. Общая стоимость изъятого имущества превысила 6,8 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев

Фото: Фонд Владимира Николаева Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев

Фото: Фонд Владимира Николаева

В казну государства обратили группу компаний «Ареал-Девелопмент». Компания занимается строительством жилых комплексов бизнес-класса на Дальнем Востоке. Капитализация ГК превышает 5,3 млрд руб.

Также государству передали пять земельных участков, одно здание и два нежилых помещения. Их общая рыночная стоимость составила 575 млн руб. Кроме того, у ответчиков изъяли 1 млрд руб. в качестве имущества, полученного коррупционным путем.

В сентябре суд взыскал с экс-мэра и аффилированных с ним лиц 735 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 14,8 млрд руб. Сразу после этого Генпрокуратура подала к господину Николаеву новый иск с требованием изъять собственность на 5,3 млрд руб. и еще 700 млн руб. сверх указанной суммы. 17 октября надзорное ведомство увеличило сумму требований до 1 млрд руб.

Подробнее об иске — в материале «Ъ» «К Винни-Пуху подошли конфискательно».

Никита Черненко, Мария Локотецкая