Сумма взыскания по иску к экс-мэру Владивостока увеличена до 1 млрд рублей

Генпрокуратура увеличила сумму, подлежащую взысканию по иску к бывшему мэру Владивостока Владимиру Николаеву. Ранее надзорное ведомство просило обратить в доход государства 700 млн руб., теперь — 1 млрд 10 млн руб. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат фигуранта Александр Бондаренко.

В сентябре Ленинский районный суд Владивостока взыскал в федеральную собственность 735 объектов недвижимости экс-мэра и связанных с ним должников на сумму более 14,8 млрд руб. Суд постановил, что они были получены коррупционным путем.

Теперь суд снял обеспечительные меры со 128 объектов недвижимости, сообщила «РИА Новости» руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Приморья Елена Оленева. Адвокат Владимира Николаева пояснил, что арест был снят с тех объектов, которые были куплены третьими лицами.

Также были привлечены еще пять ответчиков, которые имеют доли в компаниях Дмитрия Глотова, бывшего партнера Владимира Николаева по бизнесу. Следующее заседание по делу запланировано на 30 октября.

В 2001–2004 годах господин Николаев был депутатом краевого парламента. Пост мэра Владивостока занимал с 2004-го по 2008 год. Из иска Генпрокуратуры следует, что с 2005-го по 2012 год бывший мэр вывел из муниципальной казны более 130 объектов недвижимости общей площадью 12,7 тыс. кв. м и кадастровой стоимостью более 700 млн руб. В 1990-е Владимир Николаев считался лидером группировки «Винни-Пухи».

