Более 700 объектов недвижимости экс-мэра Владивостока и его подельников обратили в доход РФ

Ленинский районный суд Владивостока взыскал в федеральную собственность 735 объектов недвижимости, принадлежащих экс-мэру города Владимиру Николаеву и связанным с ним должникам. Имущество оценивается более чем в 14,8 млрд руб. Суд счел, что оно получено коррупционным путем. По данным «Ъ», решение было вынесено 25 июля этого года по иску Генпрокуратуры.

Как сообщили «РИА Новости» в Федеральной службе судебных приставов, в отношении господина Николаева возбуждено несколько исполнительных производств. Из них два — об аресте имущества, уточняет агентство.

Владимир Николаев в 1990-е считался лидером группировки «Винни-Пухи». Как стало известно «Ъ», Генпрокуратура подала к бывшему мэру Владивостока новый иск. По версии ведомства, он использовал властные полномочия для незаконного обогащения себя и приближенных лиц. У экс-градоначальника, его родных, а также доверенных лиц просят изъять собственность на сумму 5,3 млрд руб., а также свыше 700 млн руб.

Подробности — в материале «Ъ» «К Винни-Пуху подошли конфискательно».