Блогеру Шабутдинову дали семь лет колонии за 113 эпизодов мошенничества

Пресненский районный суд Москвы признал виновным в мошенничестве блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова. Ему назначили семь лет колонии общего режима и штраф 5 млн руб. Об этом сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Всего в деле насчитывается 113 эпизодов. Как установило следствие, блогер продавал образовательные курсы по созданию доходного бизнеса, однако клиенты не получали обещанного результата. Стоимость курсов составляла от 150 тыс. до 350 тыс. руб. Общий ущерб по делу превысил 57 млн руб.

Гособвинение запрашивало для бизнес-коуча восемь лет лишения свободы. Господин Шабутдинов признал вину, он заявил о раскаянии и попросил прощения у своих клиентов. Он рассказал, что уже возместил ущерб 64 из 113 пострадавших. Защита просила учесть это при вынесении приговора как смягчающие обстоятельства.

Никита Черненко