Бизнес-курсом в колонию
Популярному бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову запросили восемь лет
Восемь лет колонии грозят известному блогеру, основателю компании «Лайк Центр» Аязу Шабутдинову. Именно такой срок в прениях сторон в московском суде запросила для него гособвинитель. Бизнес-тренера обвиняют в мошенничестве: по версии следствия, он продавал гражданам образовательные курсы, которые, по их мнению, не приносили обещанных результатов. Защита просила при вынесении приговора учесть все смягчающие обстоятельства.
Блогер Аяз Шабутдинов
Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ
В Пресненском суде Москвы прошли прения сторон по вызвавшему немалый резонанс уголовному делу Аяза Шабутдинова. Ему инкриминируют порядка 100 эпизодов особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Гособвинитель в своем выступлении повторила фабулу обвинения, заявила, что вина господина Шабутдинова в ходе процесса доказана в полном объеме и просила назначить ему восемь лет колонии общего режима со штрафом 15,5 млн руб.
Адвокат подсудимого Калой Ахильгов, в свою очередь, просил судью Ольгу Киселькову при вынесении приговора учесть смягчающие обстоятельства, среди которых проблемы у подсудимого со здоровьем, наличие у него на иждивении двух несовершеннолетних детей и гражданской супруги, положительные характеристики и признание им вины.
«В этой ошибке есть та горькая иллюзия, в которую попадает талантливый и амбициозный человек. Благие намерения ведут к отрицательным результатам»,— сказал адвокат.
Также защита отметила, что Аяз Шабутдинов возместил ущерб 73 подсудимым, остальным он также готов перечислить деньги — сразу после того, как они согласятся предоставить платежные реквизиты. Адвокаты, кроме того, отметили, что господин Шабутдинов в сотрудничестве с волонтерской организацией «Добро.РФ» помогал организовывать очистку от мазута пляжей Анапы и участвовал в ее финансировании.
Сам Аяз Шабутдинов заявил в прениях, что «пришел в предпринимательство с искренним желанием помочь людям, научить их зарабатывать и раскрыть их возможности». Он добавил, что признает свою ошибку и хочет ее исправить. Интересно, что на судебном заседании присутствовала внушительная группа поддержки подсудимого, состоящая из оставшихся довольными обучением клиентов господина Шабутдинова.
Напомним, что, по версии обвинения, Аяз Шабутдинов с подельниками размещали на подконтрольных интернет-ресурсах заведомо ложную информацию об образовательных курсах бизнес-тренера. Сам Аяз Шабутдинов называл себя «основателем технологической образовательной компании для предпринимателей», инвестором и миллиардером. С помощью «агрессивного маркетинга и активной рекламы» злоумышленники, говорится в деле, через «Лайк Центр» успешно продавали клиентам разного рода программы, курсы, тренинги и вебинары, обещая после прохождения обучения успехи в предпринимательской деятельности. «Лично Шабутдинов обеспечил разработку текстов тренингов и договоров или оферты на оказание образовательных услуг в целях создания ложного представления о том, что программы способны гарантировать финансовую защиту в любых жизненных ситуациях, и ложного впечатления о правомерности деятельности и ее гражданско-правовом характере»,— говорится в материалах расследования. Стоимость курсов колебалась в диапазоне от 60 тыс. до 12 млн руб. В реальности, как считают правоохранители, обучение не давало обещанных результатов. Между тем получить деньги обратно клиенты не могли — организаторы этого бизнеса ссылались на условия публичной оферты, исключавшие возврат средств.
По делу проходят 113 потерпевших, причиненный им ущерб, по подсчетам следствия, превысил 57 млн руб.
Отметим, что в деле есть еще один фигурант — гендиректор компании «Лайк Центр», экс-депутат гордумы Ижевска Василий Алексеев. Он успел уехать за границу, его объявили в международный розыск. Из материалов уголовного дела следует, что сейчас он находится в Дубае.