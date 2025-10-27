Бизнес-коуч Шабутдинов заявил о раскаянии в последнем слове

В Пресненском районном суде Москвы Аяз Шабутдинов выступил с последним словом. Блогер раскаялся и принес извинения людям, пострадавшим от его курсов по развитию бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аяз Шабутдинов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Аяз Шабутдинов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Я не хотел зла, мои намерения помочь людям были искренними… Сегодня в зале присутствуют мои студенты, которые остались довольны обучением, получили желаемые результаты и запустили собственные проекты. Я говорю не для того, чтобы оправдаться, а для того, чтобы меня знали не только как человека, который совершил преступление... Я перестал сомневаться в себе, своих силах и возможностях. Быстрый рост бизнеса привел к потере связи с реальностью… За время нахождения в СИЗО я разобрал свои ошибки для себя и для того, чтобы другим не пришлось заплатить цену, которую сейчас плачу я»,— сказал подсудимый.

Напомним, в прениях гособвинитель просила назначить Аязу Шабутдинову восемь лет колонии. Защита просила учесть смягчающие обстоятельства, в том числе возмещение ущерба и признание вины.

Аяза Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года по обвинению в 113 эпизодах мошенничества. По данным следствия, он продавал свои курсы, создавая «ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса». Покупатели не получали обещанных результатов.

Ефим Брянцев