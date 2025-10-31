Контракт на проектирование первого этапа КАД-2 планируют подписать в ноябре

В ноябре 2025 года ГК «Автодор» планирует подписать контракт с подрядчиком на разработку проектной документации первого этапа Кольцевой автодороги — 2 (КАД-2). Об этом рассказали в пресс-службе компании «Деловому Петербургу».

В прошлый четверг заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что возведение первого участка протяженностью 82 км стартует в начале 2026 года.

Ранее на встрече губернатора Ленобласти Александра Дрозденко с депутатами областного парламента были оглашены сроки по второму этапу КАД-2: контракт на строительство планируется заключить в 2026 году, а проект будет готов в 2027 году.

Власти заверили парламентариев, что Росреестр перестал отказывать гражданам в регистрации недвижимости на участках в буферной зоне предполагаемой дороги и что изъятие земель вдоль застроенных коттеджных поселков и природных территорий будет минимизировано.

Артемий Чулков