Глава NASA поспорил с Ким Кардашьян по поводу высадки американцев на Луну

Исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи опроверг высказывание телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян о том, что американцы не высаживались на Луну.

В новом эпизоде шоу «Семейство Кардашьян» телезвезда попыталась убедить актрису Сару Полсон в том, что высадка на Луне в 1969 году была инсценировкой. Госпожа Кардашьян сослалась на публикацию, в которой якобы цитировался астронавт Базз Олдрин. Она также предложила предоставить для доказательства еще несколько статей. Ким Кардашьян отметила, что очень часто интересуется теориями заговора.

В 2022 году журналисты агентства Reuters опровергли фейковое видео с Баззом Олдрином, где утверждалось, что астронавт сомневается в подлинности высадки на Луну. Видео было смонтировано так, чтобы казалось, будто Олдрин говорит о подделке кадров. На самом деле он имел в виду анимационные вставки, используемые телекомпаниями в репортажах о высадке.

Шон Даффи ответил на высказывания телезвезды. «Да, Ким Кардашьян, мы уже были на Луне… Шесть раз! Еще лучше: программа “Артемида” возвращается под руководством президента США Дональда Трампа»,— написал и. о. главы NASA в социальной сети X.

В апреле 2026 года запланирован первый пилотируемый полет NASA по программе «Артемида» вокруг Луны. Также США надеются отправить астронавтов на Марс в начале 2030-х годов.

