NASA планирует полет вокруг Луны с экипажем на апрель

Первый пилотируемый полет NASA по программе «Артемида» запланирован на апрель 2026 года, сообщили представители агентства Reuters. Впрочем, как отметили источники агентства, запуск могут перенести на февраль.

Миссия «Артемида» — американская программа исследования Луны под руководством NASA. Ее главная цель — повторить успех «Аполлон-17» в 1972 году и восстановить присутствие человека на Луне. Всего планируется организовать три полета: непилотируемый вокруг Луны (Artemis I), пилотируемый вокруг Луны (Artemis II) и полет с высадкой экипажа астронавтов у южного полюса спутника Земли (Artemis III). Последний этап миссии запланировали на середину 2027 года.

По итогам программы «Артемида» четыре астронавта миссии Artemis II облетят Луну и вернутся на Землю. Программа полета основана на предыдущем успешном запуске по программе Artemis I. Тогда, в августе 2022 года космический корабль Orion был успешно запущен к Луне, облетел ее и в ноябре приземлился в Тихом океане.

Полеты Artemis II и Artemis III переносили из-за обнаруженных в ходе предыдущих полетов недостатков в системах жизнеобеспечения и теплового экрана космического корабля Orion.