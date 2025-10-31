В Новороссийске 3 ноября проведут учения с боевой стрельбой в акватории порта

В акватории морского порта Новороссийск утром в понедельник, 3 ноября, пройдут плановые учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Мероприятие назначено на период с 9:00 до 11:00, сообщает пресс-служба города-героя в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Решетняк Фото: Полина Решетняк

В ходе тренировки военнослужащие отработают действия по отражению условного нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Планируется проведение практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

На время проведения учений будет введен запрет на движение всех маломерных судов и плавсредств, включая спортивные и прогулочные. Также ограничены подводные работы и водолазные спуски.

«Ъ-Новороссийск» писал, что в Анапе 31 октября пройдет антитеррористическое учение, организованное аппаратом оперативного штаба Краснодарского края совместно с антитеррористической комиссией региона. В рамках тренировки временно ограничат движение автотранспорта в районе автовокзала — на участке улицы Красноармейской, а также на пересечениях с улицами Горького, Терской и Кати Соловьяновой.

Мария Удовик