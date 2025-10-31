Над Ярославлем сбиты украинские беспилотники

31 октября Ярославль был атакован украинскими беспилотными летательными аппаратами, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Сегодня ночью над Ярославлем отражена атака украинских БПЛА. Пострадавших нет. На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия»,— написал Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Утром 31 октября ограничения на полеты были введены в аэропорту Ярославля. В социальных сетях жители написали о серии громких хлопков. Также об атаке на инфраструктуру недалеко от города Владимира сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

В прошлый раз об атаке беспилотников на Ярославль сообщалось 28 сентября. В результате атаки была повреждена кровля жилого дома. «Ъ-Ярославль» сообщал, что власти Даниловского и Любимского районов Ярославской области объявили набор резервистов в мобильные группы для защиты критически важных объектов от беспилотных летательных аппаратов, в том числе НПЗ в Ярославле.

Антон Голицын