Над Ярославской областью уничтожили три беспилотника

На подлете к Ярославлю уничтожили три беспилотника ВСУ. Губернатор региона Михаил Евраев в Telegram-канале сообщил, что пострадавших нет.

В результате атаки была повреждена кровля жилого дома. Оперативные службы устраняют последствия налета. Господин Евраев пообещал помочь собственникам дома в его восстановлении.

Сегодня утром Минобороны России сообщило о ночном налете беспилотников на восемь регионов России. Всего за ночь силы ПВО сбили 41 дрон. Больше всего БПЛА уничтожили над Курской областью.