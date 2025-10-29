В Ярославской области открыли набор резервистов для защиты от БПЛА

В районах Ярославской области открыт набор граждан в мобильные группы для защиты от беспилотных летательных аппаратов. Сообщение об этом размещено в официальных группах администраций Даниловского и Любимского муниципальных округов ВКонтакте.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В связи с возросшей угрозой поражения объектов критической инфраструктуры и жилых массивов регионов РФ из-за все более частых ударов дальнобойных беспилотников Украины Министерством обороны РФ открыт набор подготовленных и патриотически настроенных граждан в мобильные огневые группы для защиты и охраны нефтеперерабатывающего завода в Ярославле. Непосредственно в задачу будет входить охрана топлива, завода от атак БПЛА»,— говорится в сообщении администрации Даниловского округа.

Гражданам предлагают заключить контракт с Министерством обороны в качестве резервиста. Они смогут пройти профессиональную подготовку на полигоне, а затем будут нести дежурство в течение 45 дней. После этого резервист сможет вернуться к месту жительства. На время дежурства будут сохраняться рабочие места и заработная плата, также положены и другие выплаты. Отдельно подчеркивается, что резервисты не будут направляться в зону проведения специальной военной операции.

«Ъ» сообщал, что ранее о создании подразделения по борьбе с БПЛА заявил губернатор Ленинградской области. Там создадут военизированное подразделение БАРС-47, которое должно обеспечивать защиту региона от атак беспилотников и диверсий. Также в Госдуму внесен проект закона об использовании резервистов для охраны критически важных объектов. В Минобороны подчеркивают, что они будут служить только на территории своих регионов.

Антон Голицын