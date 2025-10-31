Губернатор сообщил об атаке ВСУ на инфраструктуру под Владимиром

ВСУ атаковали инфраструктуру недалеко от Владимира, написал губернатор Владимирской области Александр Авдеев в Telegram-канале. По его словам, все системы работают в штатном режиме.

На месте работают специалисты. Господин Авдеев отметил, что в регионе сохраняется угроза налета беспилотников. Он призвал жителей соблюдать осторожность.

В ночь на 31 октября о налете дронов также сообщали власти других регионов России, в том числе Воронежской и Орловской областях. На территории Воронежской области сбили не менее 4 БПЛА. В Орловской области обломки беспилотника упали на территорию ТЭЦ и повредили оборудование.