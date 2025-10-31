Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на регулярном брифинге в четверг обратился к G7 соблюдать международные торгово-экономические правила, сообщает «Синьхуа». Представитель комментировал сообщения о том, что страны G7 собираются объявить о создании альянса по добыче ключевых полезных ископаемых для контригры против Китая, который производит более 90% от мирового объема редкоземов.

«Мы призываем G7 на деле соблюдать принципы рыночной экономики… Прекратить подрывать международный торгово-экономический порядок правилами "узкого кружка", совместно обеспечивать стабильное развитие мировой экономики»,— цитирует агентство Го Цзякуня.

Дипломат также отметил, что его страна предпринимает шаги по стандартизации и совершенствованию системы экспортного контроля, что соответствует международной практике. Эти действия КНР, по его словам, направлены на более эффективное поддержание мира во всем мире и региональной стабильности, а также на выполнение международных обязательств, в том числе по нераспространению оружия массового уничтожения.

Ранее китайские власти обвинили США в намеренном провоцировании паники во всем мире после введения Пекином дополнительных мер контроля за экспортом редкоземельных элементов и сопутствующих технологий. Американская сторона надеялась добиться на переговорах глав государств в Южной Корее беспрепятственных поставок Китаем редкоземельных элементов. Контроль за такими поставками снимается пока на один год.

Эрнест Филипповский