Китай обвинил США в разжигании глобальной паники на теме контроля редкоземов

Министерство торговли КНР заявило, что США намеренно спровоцировали панику во всем мире после введения Пекином дополнительных мер контроля за экспортом редкоземельных элементов и сопутствующих технологий, сообщает Reuters. В Пекине считают, что подобный экспортный контроль соответствует международной практике.

9 октября власти КНР приняли решение об усилении контроля за экспортом технологий производства редкоземельных металлов. Неделю спустя министр финансов США Скотт Бессент заявил в интервью CNBC, что у Вашингтона есть дополнительные меры, которые он может принять, включая экспортный контроль, если Пекин продолжит действовать, и он также готов ввести пошлины на закупку Китаем российской нефти, если к этому присоединятся европейские партнеры.

По информации Reuters, представитель министерства торговли КНР Хэ Юнцянь на пресс-конференции заявил, что «интерпретация США грубо искажает и преувеличивает меры Китая, намеренно вызывая ненужное непонимание и панику».

Агентство отмечает, что ужесточение Пекином контроля за экспортом редкоземельных элементов заставило участников торговли и аналитиков по всему миру опасаться требований Китая «от производителей любого продукта в любой точке мира, содержащего хотя бы незначительные количества китайских редкоземельных элементов, получать лицензию на его отправку в конечный пункт назначения». Хэ Юнцянь заявил журналистам, что этого не будет.

Эрнест Филипповский