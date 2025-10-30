Из Оклендского музея украли более 1 тыс. экспонатов за 4 дня до ограбления Лувра

В Окленде произошла одна из крупнейших краж предметов искусства в истории Калифорнии. Как сообщает Los Angeles Times, неизвестные проникли на склад Оклендского музея и вынесли более 1 тыс. драгоценных артефактов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jeff Chiu / AP Фото: Jeff Chiu / AP

По данным полиции, преступление произошло в ночь на 15 октября — за четыре дня до того, как в Париже ограбили Лувр. Однако музей сообщил об ограблении только сейчас, уточнив, что дело расследует ФБР.

Среди предметов, украденных из Оклендского музея, были корзины коренных американцев, украшения, дагерротипные фотографии (первая в истории технология создания фото с помощью йодистого серебра) и бивни слонов с художественной резьбой.

В момент совершения преступления в здании не было сотрудников и охранников. Грабители проникли в хранилище музея незамеченными, так как установленные там камеры наблюдения и сигнализация не сработали.

Стоимость украденных экспонатов пока не установлена.

Оклендский музей становился жертвой ограблений в 2012 и 2013 годах. Тогда из музея похитили золотые самородки, старинный шестиствольный пистолет, шкатулку для драгоценностей XIX века стоимостью $805 тыс., весы для добычи золота и другие сокровища. В 2014 году условно-досрочно освобожденный Андре Тарай Франклин был приговорен к четырем годам тюремного залючения за кражу и перепродажу шкатулки времен Золотой лихорадки всего за $1500.

Кирилл Сарханянц