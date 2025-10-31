«Газели» в поисках людей

В 2023–2024 годах российские быстрорастущие компании (БРК) создали 75% новых рабочих мест, появившихся в стране, подсчитали в Институте менеджмента инноваций Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. Напомним, БРК — компании, показывающие рост выручки свыше 10% в год. По данным обзора «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2024 года в РФ насчитывалось 1822 такие организации (1711 годом ранее). Из них более трети проявили относительно высокую устойчивость, а выручка и прибыли в целом росли (см. “Ъ” от 28 июля).

В 2023–2024 годах этот сегмент бизнеса обеспечил около 73% прироста выручки российских компаний: если в общей сложности она выросла на 29,6 трлн руб., то вклад БРК составил 21,5 трлн руб. Также они создали 1,2 млн из 1,56 млн новых рабочих мест, появившихся в российской экономике в этот период. Впрочем, так же, как и для остальных компаний, вопрос дефицита кадров был актуален и для них. Напомним, на нехватку кадров предприятия начали жаловаться в конце 2022 года, и пока ситуация мало изменилась: если кадровые платформы наблюдают некоторое сокращение числа вакансий, то, по данным Росстата, как уже писал “Ъ”, уровень вакансий на конец второго квартала этого года составлял 8%, что повторяет рекордные значения 2024 года (подробнее см. “Ъ” от 29 октября).

В БРК наибольшие сложности с набором сотрудников наблюдаются в производстве: о кадровых затруднениях сообщили 65% компаний сектора. Минимум дефицита — в торговле и общественном питании (46%). При этом собственную обеспеченность кадрами предприятия оценивают в целом положительно: «хорошо» — 30,8%, «удовлетворительно» — 53% и только 15% — «плохо». Половина компаний (50%) сообщила о росте численности персонала в 2023–2024 годах, еще четверть (25%) — о сохранении штата на прежнем уровне.

Несмотря на дефицит персонала, быстрорастущие компании планируют продолжать расширение штата: 62% заявили о намерении увеличить численность сотрудников в течение года. Как отмечает директор Центра исследований сферы инноваций института Александр Степанов, исследования «газелей» показывают, что они следуют своим планам роста и, скорее всего, действительно останутся драйвером занятости. Напомним, интерес к БРК — следствие дискуссий о целях господдержки бизнеса во время пандемии: учитывая бесперспективность расходов на поддержание компаний на грани выживания, власти тогда пришли к идее фокусировки мер госполитики именно на активно растущих компаниях.

