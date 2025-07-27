«Газели» повернули на марше

Численность российских быстрорастущих компаний – «газелей» (БРК), взлетевшая к 2023 году в условиях ухода с рынка иностранных фирм и освобождения ряда ниш, в 2024 году сохранила положительную динамику и составила 1822 организации (1711 годом ранее). Из них более трети проявили относительно высокую устойчивость, а выручка и прибыли в целом росли. Рентабельность, однако, снизилась, а список «газелей» претерпел ряд структурных изменений. Так, сократилась доля крупного и динамичного бизнеса, а сектора-фавориты прошлых лет, автопром, торговля автомобилями и машиностроение, уступили место АПК, строительству и транспорту. Власти, напомним, с ковидных времен видят в «газелях» опору проводимой экономической политики, а данные об их численности и показателях используют в качестве обратной связи о результатах регулирования рынков.

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Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Строительство в Воронеже

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По данным свежего обзора «СПАРК-Интерфакс», в число БРК (также их называют «газелями») по итогам 2020–2024 годов вошли 1822 организации, на 111 больше, чем в 2019–2023 годах (результаты рассчитываются за четырехлетний период, в течение которого компании должны продемонстрировать ежегодные темпы роста не менее чем на 10%). В список были включены компании с высокой и стабильной скоростью развития: они не аффилированы с крупнейшими холдингами, не имеют среди акционеров компаний с госучастием, их выручка на 2020 год превышала 102 млн руб. Это отличает «газелей» от «единорогов» — стартапов, переваливших планку рыночной оценки в $1 млрд.

Среднегодовые темпы прироста выручки и чистой прибыли «газелей» сохраняют положительную динамику: рост прибыли ускорился до 76% (72% в 2023-м), а выручки — до 56% против 43% годом ранее. Об эффективности работы БРК, однако, этого сказать нельзя: рентабельность их упала с 7,4% чистой прибыли в 2023 году до 6,7% в 2024-м.

Кроме того, БРК стали больше опираться на привлечение кредитных ресурсов: их совокупная задолженность возросла почти в 3,5 раза.

Напомним, «газели» начали привлекать внимание властей по итогам экономических дискуссий времен пандемии — о том, какие компании государству следует поддерживать. Тогда в правительстве пришли к выводу, что наибольший экономический эффект дает работа с БРК – а динамика их численности и финансовые показатели позволяют получать быструю обратную связь об эффектах регуляторных изменений.

В условиях охлаждения экономики, которое наблюдается на российском рынке на фоне высокой ключевой, произошли изменения в структуре распределения БРК по группам роста. Увеличение общего количества «газелей» произошло за счет предприятий с ростом выручки на 10–15%: по сравнению с предыдущим периодом их стало больше (839 против 688 соответственно, в процентном соотношении — 49% против 40%). Компаний же с ежегодным ростом доходов более 20% стало меньше — 496 против 598, их доля снизилась до 29% с 35% годом ранее. Сократилось и число «газелей-гигантов» (компаний крупного бизнеса) — до 36% с 38% годом ранее. Тем не менее, несмотря на структурные сдвиги, более трети компаний (около 35%) все же смогли закрепиться среди «газелей», что практически повторяет статистику 2018–2022 годов (34%). Для сравнения: по итогам 2019–2023 годов, когда число быстроразвивающихся предприятий резко выросло с 1034 до 1711, это удалось лишь 29%.

Изменения коснулись и видов предпринимательской деятельности, в которых работают БРК.

Если годом ранее наиболее приоритетными сегментами были машиностроение, автопром и торговля автомобилями, то по итогам 2024 года сектора сползли на четвертую и пятую строчки рейтинга, снизив доли с 12% до 9% и с 18% до 7% соответственно. Новыми же лидерами стали агропромышленный комплекс, строительство и девелопмент, транспортировка и транспортные услуги.

Основным драйвером агропромышленных БРК с долей 14% в общем списке стал пищепром, в целом сектор продолжил развиваться с опорой на внутренний спрос и перестройку структуры экспорта. Строительство и девелопмент (11% БРК) вопреки сокращению господдержки (с 1 июля 2024 года массовую льготную ипотеку на новостройки больше не выдают), за счет пика спроса в первой половине года показали высокие темпы роста как выручки, так и чистой прибыли (66% и 83% соответственно), завершив проекты, запущенные ранее. Тем не менее сегмент в течение всего периода сталкивался с проблемами, связанными с кредитами, а рентабельность компаний оставалась невысокой. Драйвером же сектора транспортировки и транспортных услуг (10%) стал грузовой автотранспорт — в этой сфере работает 42% отраслевых компаний. Развитие перевозок поддерживали внутренний спрос и структурная перестройка экономики, а также перестройка экспортной логистики в пользу стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Впрочем, в число наиболее рентабельных видов деятельности ни строительство, ни транспортировка не вошли — в топе оказались производство компьютеров, электронных и оптических изделий, ИТ, а также сельское хозяйство, машиностроение, ремонт машин и оборудования, химпром и пищепром.

Полина Попова