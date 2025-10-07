Продажи подняли градус
Производство алкоголя в сентябре выросло на 3,1%
В сентябре в России произвели почти 16,4 млн дал алкогольной продукции без учета пива, сидра, пуаре и медовухи. Год к году показатель вырос на 3,1%. Позитивный тренд сохраняется пять месяцев, хотя рост замедляется. Его обеспечивают тихое вино и входящие в моду у потребителей новые категории крепкого алкоголя. Производство игристых вин, напротив, снизилось на 5,8% год к году из-за неурожая белого винограда.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Объем производства алкогольной продукции без учета пива, сидра, пуаре и медовухи в России в сентябре составил 16,39 млн дал, увеличившись на 3,07% год к году, следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Позитивный тренд на рынке сохраняется пятый месяц, хотя рост постепенно замедляется. В мае, по данным РАТК, производство алкоголя увеличилось на 8,2% год к году, в июне — на 8,9%, в июле — на 6,6%, в августе — на 5%.
В целом за январь—сентябрь производство алкогольной продукции сократилось на 9,1% год к году, до 120,78 млн дал, следует из данных РАТК.
Это объясняется плохим началом года: в преддверии увеличения с 1 января 2024 года акцизов и минимальной розничной цены (МРЦ) на популярные виды продукции производители резко наращивали выпуск в конце прошлого года, это привело к формированию запасов и падению производства в январе—апреле 2025 года. Сдерживающим спрос и, соответственно, продажи фактором в этом году стала волна ограничений, введенных региональными властями.
Производство алкогольной продукции в России (без учета пива, сидра, пуаре и медовухи)
Источник: Росалкогольтабакконтроль.
Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский связывает общий сентябрьский рост производства с постепенной адаптацией потребительского спроса к возросшей стоимости алкоголя. Но позитивный тренд прослеживается не во всех сегментах. Производство водки, по данным РАТК, в сентябре сократилось на 0,2% год к году, до 7,3 млн дал, коньяка — на 7,4%, до 858,4 тыс. дал. Потребителей водки, по мнению господина Московского, в целом становится меньше из-за смены поколений.
В сегменте коньяка основной объем реализации приходится на бюджетную продукцию, которая после повышения МРЦ стала проигрывать по стоимости ароматизированным виски и рому, говорит господин Московский. По данным РАТК, производство крепкого алкоголя без учета водки, коньяка и ликеро-водочных изделий в сентябре выросло на 17% год к году, до 1,1 млн дал. В виноторговой компании Fort отмечают, что виски и ром воспринимаются потребителями как более модные и современные напитки, что обеспечивает им растущую популярность.
Производство тихих вин в сентябре, по данным РАТК, составило 2,91 млн дал, прибавив 8,3% год к году. Но в сегменте игристых вин снижение составило 5,8%, до 1,82 млн дал. Исполнительный директор Fort Александр Липилин не исключает, что могла сказаться нехватка белого винограда, который требуется в их производстве. Продажи продукции, по его словам, растут.
Руководитель WineRetail Александр Ставцев напоминает, что в России называться вином может только продукция из локального винограда. Прошлогодний объем сырья уже был выработан, новый — только начинает поступать на рынок. Эксперт уточняет, что на половине виноградников России выращивается белый виноград, в частности в Крыму и Дагестане он преобладает над красным. Из-за весенних заморозков и засушливой погоды летом урожай винограда в Крыму в этом году может быть на 30–50% ниже, чем в прошлом, сообщал ранее РБК со ссылкой на институт «Магарач».
Андрей Московский предполагает, что производство и продажи крепкого алкоголя в период с октября по декабрь будут расти еще более ощутимо из-за повышения фискальной нагрузки: роста НДС и акцизов.
Сформировать товарные запасы, по его мнению, в связи с этим могут стремиться как дистрибуторы и ритейлеры, так и сами потребители алкоголя.
Александр Липилин напоминает, что на четвертый квартал традиционно приходится сезонный пик предновогодних продаж, который поддерживает и производство продукции. Гендиректор торгового дома «Абрау» Николай Королев говорит, что на период с сентября по декабрь приходится более 40% годовых отгрузок компании. Сезонность, по его словам, в большей степени выражена в сегменте игристых вин.