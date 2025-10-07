Продажи подняли градус

В сентябре в России произвели почти 16,4 млн дал алкогольной продукции без учета пива, сидра, пуаре и медовухи. Год к году показатель вырос на 3,1%. Позитивный тренд сохраняется пять месяцев, хотя рост замедляется. Его обеспечивают тихое вино и входящие в моду у потребителей новые категории крепкого алкоголя. Производство игристых вин, напротив, снизилось на 5,8% год к году из-за неурожая белого винограда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Объем производства алкогольной продукции без учета пива, сидра, пуаре и медовухи в России в сентябре составил 16,39 млн дал, увеличившись на 3,07% год к году, следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Позитивный тренд на рынке сохраняется пятый месяц, хотя рост постепенно замедляется. В мае, по данным РАТК, производство алкоголя увеличилось на 8,2% год к году, в июне — на 8,9%, в июле — на 6,6%, в августе — на 5%.

В целом за январь—сентябрь производство алкогольной продукции сократилось на 9,1% год к году, до 120,78 млн дал, следует из данных РАТК.

Это объясняется плохим началом года: в преддверии увеличения с 1 января 2024 года акцизов и минимальной розничной цены (МРЦ) на популярные виды продукции производители резко наращивали выпуск в конце прошлого года, это привело к формированию запасов и падению производства в январе—апреле 2025 года. Сдерживающим спрос и, соответственно, продажи фактором в этом году стала волна ограничений, введенных региональными властями.

Производство алкогольной продукции в России (без учета пива, сидра, пуаре и медовухи) Выйти из полноэкранного режима Вид В январе—сентябре (тыс. дал) Изменение год к году (%) В сентябре (тыс. дал) Изменение год к году (%) Алкогольная продукция без учета пива, сидра, пуаре и медовухи всего 120782,2 –9,1 16394,26 3,07 Водка 52412,9 –6 7308,81 –0,2 Слабоалкогольная продукция 1130,46 –87,8 56,57 –82,96 Вина тихие 26782,62 11,6 2909,04 8,25 Вина игристые 12221,52 9,6 1818,07 –5,82 Коньяк 5705,8 –17 858,35 –7,43 Ликеро-водочные изделия 13403 9,4 2007,49 31,79 Другие спиртные напитки крепче 9 градусов 6915,54 –1,3 1128,92 17,03 Плодовая алкогольная продукция 1161,5 –78,4 164,07 14,25 Вина ликерные 981,5 86,3 139,97 102,18 Виноградосодержащие напитки без этилового спирта 52,56 –71,5 2,2 нет данных Виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом 14,873 –66,8 0,77 –88,07 Открыть в новом окне Источник: Росалкогольтабакконтроль.

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский связывает общий сентябрьский рост производства с постепенной адаптацией потребительского спроса к возросшей стоимости алкоголя. Но позитивный тренд прослеживается не во всех сегментах. Производство водки, по данным РАТК, в сентябре сократилось на 0,2% год к году, до 7,3 млн дал, коньяка — на 7,4%, до 858,4 тыс. дал. Потребителей водки, по мнению господина Московского, в целом становится меньше из-за смены поколений.

В сегменте коньяка основной объем реализации приходится на бюджетную продукцию, которая после повышения МРЦ стала проигрывать по стоимости ароматизированным виски и рому, говорит господин Московский. По данным РАТК, производство крепкого алкоголя без учета водки, коньяка и ликеро-водочных изделий в сентябре выросло на 17% год к году, до 1,1 млн дал. В виноторговой компании Fort отмечают, что виски и ром воспринимаются потребителями как более модные и современные напитки, что обеспечивает им растущую популярность.

Производство тихих вин в сентябре, по данным РАТК, составило 2,91 млн дал, прибавив 8,3% год к году. Но в сегменте игристых вин снижение составило 5,8%, до 1,82 млн дал. Исполнительный директор Fort Александр Липилин не исключает, что могла сказаться нехватка белого винограда, который требуется в их производстве. Продажи продукции, по его словам, растут.

Руководитель WineRetail Александр Ставцев напоминает, что в России называться вином может только продукция из локального винограда. Прошлогодний объем сырья уже был выработан, новый — только начинает поступать на рынок. Эксперт уточняет, что на половине виноградников России выращивается белый виноград, в частности в Крыму и Дагестане он преобладает над красным. Из-за весенних заморозков и засушливой погоды летом урожай винограда в Крыму в этом году может быть на 30–50% ниже, чем в прошлом, сообщал ранее РБК со ссылкой на институт «Магарач».

Андрей Московский предполагает, что производство и продажи крепкого алкоголя в период с октября по декабрь будут расти еще более ощутимо из-за повышения фискальной нагрузки: роста НДС и акцизов.

Сформировать товарные запасы, по его мнению, в связи с этим могут стремиться как дистрибуторы и ритейлеры, так и сами потребители алкоголя.

Александр Липилин напоминает, что на четвертый квартал традиционно приходится сезонный пик предновогодних продаж, который поддерживает и производство продукции. Гендиректор торгового дома «Абрау» Николай Королев говорит, что на период с сентября по декабрь приходится более 40% годовых отгрузок компании. Сезонность, по его словам, в большей степени выражена в сегменте игристых вин.

Александра Мерцалова