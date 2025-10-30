Суд обратил в доход государства 63 квартиры экс-владельцев «Макфы»

Центральный районный суд Челябинска удовлетворил просьбу Генпрокуратуры и изменил способ взыскания иска с бывшего губернатора Челябинской области и экс-владельца «Макфы» Михаила Юревича, а также экс-депутата Госдумы Вадима Белоуса (участвовал в управлении «Макфой»). Для его обеспечения инстанция разрешила изъять у ответчиков 63 квартиры, сообщила пресс-служба инстанции.

В январе суд постановил взыскать с экс-владельцев компании и аффилированных лиц 19,7 млрд руб. в доход государства, а также уставные доли в ООО «Мишкинский продукт». Как установил суд, после ареста средств, у ответчиков сохранился долг перед Россией в размере более 18,8 млрд руб.

Все изымаемые квартиры находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и других городах. Как уточнили в суде, Минобороны попросило передать жилплощадь для нужд ВС РФ. В дальнейшем квартиры предоставят военнослужащим.

«Макфу» национализировали в мае 2024 года. Тогда надзорное ведомство установило коррупционное происхождение бизнеса. Экс-владельца компании Михаила Юревича с 2017 года обвиняют в получении взяток на 3,2 млрд руб. В сентябре 2025 года его переобъявили в розыск.

Никита Черненко