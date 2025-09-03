Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич переобъявлен в розыск

В базе розыска МВД появилась карточка бывшего губернатора Челябинской области и экс-владельца «Макфы» Михаила Юревича. Его разыскивают по статье УК. Бывший чиновник уже находился в международном розыске.

Дело против господина Юревича возбудили в 2017 году, его обвиняют в получении взяток. Вместе с фигурантом проходит бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов, также владевший «Макфой». По версии следствия, они получали деньги от подрядчиков за покровительство при ремонте и строительстве дорог в Челябинской области. Сумма взяток превысила 3,2 млрд руб.

После того как Михаил Юревич трижды не пришел на допрос, следствие потребовало заочно арестовать экс-чиновника и объявить его международный розыск. Ленинский районный суд Екатеринбурга не удовлетворил ходатайство СКР. Решение оспорила прокуратура, после чего в мае 2017 года бывшего главу региона заочно арестовали.

В январе с экс-чиновников взыскали более 19,7 млрд руб. дивидендов, полученных в 2002–2024 годах. Генпрокуратура сочла, что фигуранты заработали деньги коррупционным путем. В доход государства также изъяли ООО «Мишкинский продукт». Саму «Макфу» национализировали в мае 2024 года.

Никита Черненко