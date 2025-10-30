Кремль не считает, что Россия и США вступили в новую гонку вооружений

Москва и Вашингтон не вступили в новую гонку вооружений. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил состояние отношений России и США на фоне новостей об испытании Россией новых вооружений и планах США возобновить ядерные испытания.

«Все-таки нет»,— сказал Песков в ответ на вопрос ТАСС, уместно ли говорить, что РФ и США вступили в новую гонку вооружений.

За последние несколько недель тема вооружений плотно вошла в международную информационную повестку. Этому способствовали заявления официальных лиц России и США. Так, после доклада начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова президенту России Владимиру Путину об успешных испытаниях новой крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник» президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился возобновить в стране ядерные испытания. Он объяснил свое решение тем, что такие испытания «проводят другие», не уточнив при этом, какие страны имеет в виду.

В Кремле между тем подчеркивали, что недавние испытания новой крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой и безэкипажного подводного аппарата «Посейдон» были неядерными. Россия проводила испытания вооружений, способных нести ядерные боезаряды, однако в момент испытаний ядерных боевых частей на этих устройствах не было.

26 октября начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов отчитался об успешных испытаниях «Буревестника». Владимир Путин заявлял, что в мире аналогов нет. Накануне на встрече с ранеными военнослужащими в госпитале имени Мандрыка президент снова рассказывал о «Буревестнике». Он отмечал, что это «новейшая ракета неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой», которая «запускается в течение минут и секунд».

Об испытаниях «Буревестника» — в материале «Ъ» «Буревести секретных лабораторий».

Анастасия Домбицкая