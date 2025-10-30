Минцифры: более 20 млн пользователей Max используют его сервисы ежедневно

Власти обсуждают с российским мессенджером Max, какие дополнительные сервисы можно добавить в него для большей привлекательности мессенджера. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании Каспийского цифрового форума. По словам министра, более 20 млн пользователей российского мессенджера Max используют сервисы, которые работают в нем, передает ТАСС.

27 октября пресс-служба Max заявила, что аудитория мессенджера достигла 50 млн пользователей, а среднесуточный охват в октябре превысил 19 млн человек. С августа в Max можно получать код для входа на «Госуслуги», в сентябре в мессенджере запустили тестирование цифрового ID.

В последний месяц лета Max вошел в пятерку крупнейших в России по ежемесячному охвату аудитории, уступая WhatsApp, VK и Telegram.

Подробности — в материале «Ъ» «В неохватном долгу».