В Max запустили тестирование цифрового ID

В мессенджере Max запустили пилотную версию «Цифрового ID» — цифрового аналога бумажных документов. Эта новая функция позволяет пользователям подтверждать возраст, статус студента или многодетного родителя с помощью динамического QR-кода, который обновляется каждые 30 секунд.

Для создания «Цифрового ID» нужно обновить приложения Max и «Госуслуги» до последних версий. В разделе «Профиль» выбрать иконку «Цифровой ID» и следовать инструкциям: согласиться на вход по биометрическим данным, перейти в «Госуслуги» для подтверждения личности и сделать селфи. Процесс занимает несколько минут, и после успешного завершения «Цифровой ID» будет готов к использованию.

«Цифровой ID» действует только на устройстве, на котором был создан. Скриншоты невозможны — вместо QR-кода будет отображаться белый экран, а доступ к коду возможен только через Face ID или отпечаток пальца. Персональная информация при сканировании QR-кода недоступна, отмечают в пресс-службе мессенджера.