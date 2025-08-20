В MAX появился способ получать код для входа на «Госуслуги»

Министерство цифрового развития сообщило о тестировании новой функции — получение одноразовых кодов через мессенджер Max для входа на «Госуслуги». Это расширяет возможности доступа к порталу.

Пользователи «Госуслуг» могут выбрать, где получать одноразовые коды. Новый вариант через мессенджер Max пока в тестовом режиме, но скоро станет доступен всем.

Для входа на портал также доступны смс, биометрия и коды из специального приложения. Для смены пароля и восстановления доступа все еще требуется смс, но новая функция через Max может упростить процесс для тех, у кого нет доступа к смс.