В неохватном долгу

Ежемесячный охват аудитории в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) превысил в августе 97 млн уникальных пользователей. Мессенджер стал лидером по показателю, несмотря на блокировки звонков в сервисе. На втором и третьем местах VK и Telegram соответственно. При этом в мессенджере Max ежемесячный охват составил чуть более 32 млн человек.

“Ъ” ознакомился с исследованием рекламного холдинга Group4Media на основе данных Mediascope об изменении аудитории популярных мессенджеров и соцсетей в РФ. Из них следует, что лидером по охвату за месяц (количество уникальных пользователей в месяц) в августе 2025 года стал WhatsApp — месячные показатели мессенджера составили более 97 млн уникальных пользователей против 96,2 млн за аналогичный период прошлого года. На втором месте VK с месячным охватом за август 93,5 млн против 90,6 млн в прошлом году. На третьем — Telegram: охват мессенджера вырос в августе с 86,8 млн до 91 млн год к году. Замыкают топ-5 OK («Одноклассники», принадлежат VK) с сокращением на 2,1 млн уникальных пользователей, до 47,8 млн, и новый мессенджер Max от VK: в августе его месячный охват составил 32,2 млн человек.

Среднесуточный охват (среднее количество уникальных пользователей в сутки) за август 2025 года у WhatsApp увеличился на 0,7 млн уникальных пользователей, до 82,1 млн, у VK — на 1,2 млн, до 55,8 млн, у Telegram — на 5,5 млн, почти до 68 млн уникальных пользователей. В OK среднесуточный охват сократился почти на 0,6 млн, до 18,4 млн. Среднесуточный охват мессенджера Max за август составил 7 млн уникальных пользователей. Ранее “Ъ” писал, что в августе началось замедление сервисов WhatsApp и Telegram, из-за которого стали недоступны звонки в мессенджерах (см. “Ъ” от 11 августа).

По данным Mediascope, средняя дневная аудитория мессенджера Max с 1 по 16 сентября составила 13,7 млн пользователей, рассказали “Ъ” в пресс-службе Max, впервые раскрыв данный показатель: «Во время пика 11 сентября среднесуточный охват составил 16,4 млн человек, общий охват с 1 по 16 сентября — 34,5 млн человек». Другие соцсети, входящие в структуру, в VK не прокомментировали.

Контентное и сервисное наполнение Max в ближайшее время будет уступать другим аналогичным площадкам, а в 2026 году средняя аудитория мессенджера в сутки будет не менее 20% населения РФ, считает директор по трейдингу и медиапартнерствам Group4Media Михаил Елисейкин. Рост охвата WhatsApp, несмотря на замедление сервиса, объясняется массовостью использования, говорит гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. С ним соглашается директор Института современных медиа Кирилл Танаев: «WhatsApp — многолетний лидер рынка. Переписка, семейные и рабочие чаты по-прежнему работают, и люди пользуются тем приложением, к которому привыкли». Соотношение месячного и ежедневного охватов Max показывает, что люди установили мессенджер, но используют его возможности ограниченно, добавляет он.

До конца года в WhatsApp ежемесячный охват может вырасти еще на 1–3%, в VK — на 3–5%, в Telegram — на 6–9%, а в Max — на 15–25%, считает гендиректор digital-агентства D-Agency Игорь Демидов. При этом охваты в ОК продолжат снижаться: до конца года соцсеть может потерять еще около 2%, а часть аудитории из нее перетечет в Max, добавляет он. Директор по инсайтам и стратегическим решениям ГК «Игроник» Аида Саидова добавляет, что в VK охваты вырастут за счет развития экосистемы сервисов и интеграций, в Telegram — благодаря закреплению роли универсального источника новостей и контента. При этом OK продолжит терять аудиторию на 3–5% из-за общего перетока внимания: пользователи ищут более универсальные или функциональные платформы. К концу года рекламные бюджеты, для которых показатель аудитории является ключевым, могут распределиться так: на VK придется 45–50%, на Telegram — 35–40%, OK — 6–8%, WhatsApp — 5–8% (нативные размещения), Max — 1–3%, при этом в VK аукцион станет еще жестче, что приведет к росту стоимости рекламы, добавляет Игорь Демидов. До конца года объем рекламных размещений в Max может достичь 500–600 млн руб. (см. “Ъ” от 3 сентября).

